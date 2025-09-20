HABER

Ordu 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu parçalı bulutlu olacak. İşte detaylar...

Ordu'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. Hava az bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklığın ise 19°C olması öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Bu zaman diliminde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye düşecek. Gece boyunca sıcaklık 20°C civarında kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan 10 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 13 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 12 km/saat hızla esse de gece boyunca 13 km/saat hızla güneybatıdan esecek. Nem oranı sabah %71, öğle %66, akşam %75 ve gece %77 olarak tahmin ediliyor.

Pazar günü, 21 Eylül 2025 tarihinde hava sıcaklığının 21°C olması bekleniyor. Düşük sıcaklık 14°C olacak. Hafif yağmurlu bir hava koşulu etkili olacak. Pazartesi günü, 22 Eylül 2025'te hava sanırken 23°C, düşük sıcaklık ise 14°C olacak. Açık bir hava koşulu hakim olacak. Salı günü, 23 Eylül 2025'te hava sıcaklığı 24°C olacak. Düşük sıcaklık bu gün 15°C olarak tahmin ediliyor. Açık hava koşulunun devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde özellikle 20 Eylül Cumartesi günü orta şiddetli yağmur bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun yağmurluk giymeleri önemlidir. Su geçirmez ayakkabı giymek de ıslanmaktan korunmaları açısından gereklidir. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalı. Araç kullanırken yavaş hızda seyahat edilmelidir. Rüzgar hızı gün içinde değişkenlik gösterebilir. Açık alanlarda bulunanların rüzgarın etkisinden korunmak için uygun önlemler almaları önemlidir. Hafif yapılı yapılar ve tentelerin altında durmamalıdırlar. Nem oranı yüksek olacağından terleme artacaktır. Bu nedenle su tüketimi artırılmalıdır. Aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
