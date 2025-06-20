Ordu 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 17°C civarında bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 20°C, nem oranı %82. Rüzgar hızı güneybatıdan 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün içinde deniz suyu sıcaklığının 22°C olması öngörülüyor.

Cumartesi, 21 Haziran 2025'te de yağmurlu hava koşulları devam edecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 20°C, nem oranı %80. Rüzgar hızı yine güneybatıdan 14 km/saat olarak tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı 22°C olacak.

Pazar günü, 22 Haziran 2025'te hava koşulları yine yağmurlu. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 17°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 21°C, nem oranı %81. Rüzgar hızı güneybatıdan 12 km/saat olması bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığının 22°C olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da yağmurlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu yakından takip etmelidir. Ayrıca gerekli önlemleri almak önemlidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınmak ve kaygan zeminlere dikkat etmek faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymek, olası kazaların önlenmesine yardımcı olur. Denize girmeyi planlayanlar, deniz suyu sıcaklığını göz önünde bulundurarak tedbir almalıdır.