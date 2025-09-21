Ordu 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık ise 23°C civarında seyredecek. Öndeki günlerde hava durumu şöyle tahmin ediliyor. 22 Eylül Pazartesi 24°C, 23 Eylül Salı 25°C, 24 Eylül Çarşamba 24°C ve 25 Eylül Perşembe 24°C.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Günün erken ve geç saatlerinde hafif bir ceket ya da uzun kollu giysi tercih edilmeli.

Gün içinde güneşli ve açık hava koşulları hakim olacak. Güneşe karşı korunmak için güneş kremi kullanmak faydalı olacak. Ayrıca şapka takmak da önerilir. Rüzgar hızının düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve stabil olacak. Günlük aktivitelerinizi planlarken sabah ve akşam serinliğine hazırlıklı olmalısınız. Güneşe karşı gerekli önlemleri almak da önemlidir.