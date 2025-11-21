Ordu 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C olacaktır. Gece ise en düşük sıcaklık 10°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %76 seviyesindedir. Rüzgar hızı 9.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:24'tür. Gün batımı saati ise 17:05'tir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacaktır. Gündüz en yüksek sıcaklık 20.2°C, gece en düşük sıcaklık 9.1°C civarında olacaktır. Nem oranı yine %76 seviyesindedir. Rüzgar hızı aynı şekilde 9.1 km/saat beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 17:05'tir.

23 Kasım 2025 Pazar günü de hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması tahmin edilir. Gündüz en yüksek sıcaklık 22.2°C olacağı öngörülmektedir. Gece en düşük sıcaklık 10.6°C civarında olacaktır. Nem oranı %47 seviyesindedir. Rüzgar hızı 14.1 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:26, gün batımı saati ise 17:06'dır.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Günlük aktivitelerinizi yaparken hava koşullarına uygun giyinmeye özen gösterin. Gerektiğinde yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız tavsiye edilir. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz.