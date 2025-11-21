HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak tahmin ediliyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C, gece ise en düşük sıcaklık 10°C civarında olacak. Nem oranı %76, rüzgar hızı 9.1 km/saat olarak öngörülüyor. 22 Kasım ve 23 Kasım tarihlerinde hava koşulları kapalı ve bulutlu geçecek. Hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, açık hava aktivitelerini düzenlerken önem taşıyor.

Ordu 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ordu'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C olacaktır. Gece ise en düşük sıcaklık 10°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %76 seviyesindedir. Rüzgar hızı 9.1 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:24'tür. Gün batımı saati ise 17:05'tir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava koşulları kapalı ve bulutlu olacaktır. Gündüz en yüksek sıcaklık 20.2°C, gece en düşük sıcaklık 9.1°C civarında olacaktır. Nem oranı yine %76 seviyesindedir. Rüzgar hızı aynı şekilde 9.1 km/saat beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 17:05'tir.

23 Kasım 2025 Pazar günü de hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması tahmin edilir. Gündüz en yüksek sıcaklık 22.2°C olacağı öngörülmektedir. Gece en düşük sıcaklık 10.6°C civarında olacaktır. Nem oranı %47 seviyesindedir. Rüzgar hızı 14.1 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saati 07:26, gün batımı saati ise 17:06'dır.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Günlük aktivitelerinizi yaparken hava koşullarına uygun giyinmeye özen gösterin. Gerektiğinde yanınıza şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız tavsiye edilir. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki
Hem iOS hem Android kullananlar buna bayılacakHem iOS hem Android kullananlar buna bayılacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.