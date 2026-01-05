Trump'ın pozu gündem oldu! Şapkadaki yazı dikkat çekti: Sırada o ülke mi var?

ABD, Venezuela'yı denizden kuşatmış ve Cumartesi günü yapılan operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi kaçırılmıştı. Maduro ve eşi ABD'nin New York kentinde mahkemeye götürülürken servis edilen görüntüleri dünyada gündem oldu.

İRAN'A OPERASYON MESAJI

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki operasyon sonrası birçok Latin Amerika ülkesini uyarmıştı. Trump açıklamalarında İran'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermişti. Özellikle İran'daki gösteriler sonrası hükümeti uyaran Trump, göstericilerin ölmesi halinde İran'a operasyon yapacağının mesajını vermişti.

DİKKAT ÇEKEN YAZI

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'ın Senatör Lindsey Graham ile verdiği poz dikkat çekti. Trump'ın elinde tuttuğu şapkanın üstünde "İran'ı yeniden harika yap" yazıyordu.