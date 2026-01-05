HABER

Trump'ın pozu gündem oldu! Şapkadaki yazı dikkat çekti: Sırada o ülke mi var?

ABD'nin Veneuzela operasyonu ve daha sonrasında ABD Başkanı Trump'ın verdiği mesajlar dünyada gündem oldu. Trump'ın Latin Amerika ülkeleri ve İran'ı tehdit ettiği açıklamalar konulurken ABD Başkanı Trump'ın uçakta verdiği bir poz gündem oldu. Senatör Graham ile poz veren Trump'ın elinde tuttuğu şapkada yazan yazı dikkat çekti.

Recep Demircan

ABD, Venezuela'yı denizden kuşatmış ve Cumartesi günü yapılan operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi kaçırılmıştı. Maduro ve eşi ABD'nin New York kentinde mahkemeye götürülürken servis edilen görüntüleri dünyada gündem oldu.

İRAN'A OPERASYON MESAJI

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki operasyon sonrası birçok Latin Amerika ülkesini uyarmıştı. Trump açıklamalarında İran'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermişti. Özellikle İran'daki gösteriler sonrası hükümeti uyaran Trump, göstericilerin ölmesi halinde İran'a operasyon yapacağının mesajını vermişti.

DİKKAT ÇEKEN YAZI

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump'ın Senatör Lindsey Graham ile verdiği poz dikkat çekti. Trump'ın elinde tuttuğu şapkanın üstünde "İran'ı yeniden harika yap" yazıyordu.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

