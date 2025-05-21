Ordu 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 16°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %82, rüzgar hızı güneydoğu yönünden 12 km/saat olarak bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 17°C olması öngörülüyor.

Perşembe günü hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Cuma günü ise yağmurlu bir hava öngörülüyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının yine 19°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez giysiler kullanmak üşümeyi önleyecektir.