HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 21 Mayıs Çarşamba hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 19°C, gece ise 13°C civarında olacak.

Ordu 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 19°C, gece ise 13°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 16°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %82, rüzgar hızı güneydoğu yönünden 12 km/saat olarak bekleniyor. Gün içinde su sıcaklığının 17°C olması öngörülüyor.

Perşembe günü hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Cuma günü ise yağmurlu bir hava öngörülüyor. Cumartesi günü hava sıcaklığının yine 19°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmez giysiler kullanmak üşümeyi önleyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor
7 yaşındaki Nur'dan acı haber!7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilikte kademe bekleyenler! Tarih verdi 'Kaçınılmaz hale geldi'

Emeklilikte kademe bekleyenler! Tarih verdi 'Kaçınılmaz hale geldi'

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

'Bu kez tam tersi olacak' diyerek sıraladı! Selvi'den gündem olacak 'kulis' çıkışı: İstifalar bekleniyor

Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’

Sıfır otomobiller için emsal karar! ‘Yenisiyle değiştirilecek’

7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

7 yıl önce öldürülmüştü! Arkadaşının annesi yargılanmaya başladı

7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

7 yaşındaki Nur'dan acı haber!

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

Yer: İstanbul! Öğretmeni böyle görüntülediler, hem dövdü hem hakaret etti: "Pisliksin"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.