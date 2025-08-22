HABER

Ordu 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, sıcaklıkların 19°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor.

Cansu Akalp

Ordu'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, sıcaklıkların 19°C ile 29°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Hafif rüzgarların esmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Karadeniz iklim koşullarını yansıtıyor.

23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 16°C ile 33°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca parlak güneş ışığı bekleniyor. 24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 17°C ile 25°C arasında değişecek. Sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. 25 Ağustos Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 15°C ile 24°C arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları, özellikle hafta sonu yağışların artmasıyla birlikte, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı yedekte bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak önem taşır. Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde bol su içerek vücudu nemli tutmak, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak, ani değişimlere uyum sağlamaya yardımcı olur.

