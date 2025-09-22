HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle bulutlu olacak. İşte detaylar...

Ordu 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Eylül Pazartesi günü hava, artan bulutlarla başlayacak. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 11°C ile 21°C arasında değişmesi bekleniyor. Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. Güneşli bir gün olacağı öngörülüyor. Çarşamba günü benzer şekilde hava durumu devam edecek. Bol güneş ışığı altında 24°C'lik bir sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü yer yer sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği görülüyor. Özellikle Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar önemli bir durum. Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak gerekiyor.

Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir seçenek. Su geçirmez giysiler kullanmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartalkaya yangın faciası davasında 2'inci duruşma!Kartalkaya yangın faciası davasında 2'inci duruşma!
Venezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indiVenezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.