Ordu 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Eylül Pazartesi günü hava, artan bulutlarla başlayacak. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 11°C ile 21°C arasında değişmesi bekleniyor. Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak. Güneşli bir gün olacağı öngörülüyor. Çarşamba günü benzer şekilde hava durumu devam edecek. Bol güneş ışığı altında 24°C'lik bir sıcaklık bekleniyor. Perşembe günü yer yer sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği görülüyor. Özellikle Perşembe günü beklenen sağanak yağışlar önemli bir durum. Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak gerekiyor.

Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalıdır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak iyi bir seçenek. Su geçirmez giysiler kullanmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.