Ordu 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 17°C olacak. Bu tür hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

23 Temmuz Çarşamba günü hava, bulutlu ve güneşli bir karışım sunacak. En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık 18°C olacak. 24 Temmuz Perşembe günü ise hava çoğunlukla güneşli bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C ile 17°C arasında değişecek. 25 Temmuz Cuma günü de güneşli bir hava hakim olacak. Ancak sıcaklıklar biraz daha düşük, en yüksek 28°C ve en düşük 17°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterme olasılığı var. Özellikle yağmurlu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların esnek olmaları faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir. Güneşli günlerde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için uygun koruyucu önlemler almak cilt sağlığı açısından önem taşır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alarak esnek ve hazırlıklı olmanız, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olur.