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Ordu 23 Mayıs Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 23 Mayıs Cuma hava durumu yağmurlu olarak başlayacak.

Ordu 23 Mayıs Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu yağmurlu olarak başlayacak. Gün boyunca hafif yağmurların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 29°C, en düşük ise 18°C civarında olacak. Nem oranı %46 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 4.4 km hızla esecek.

Cumartesi günü hava daha güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık yine 26°C civarında olacak. Pazartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşin görünmesi öngörülüyor. Sıcaklık bu günde 26°C civarında kalacak.

Bu dönemde Ordu'da hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası sürprizlere karşı sizi hazırlıklı kılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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