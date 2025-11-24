HABER

Ordu 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu mevsim normallerine uygun seyredecek. Gündüz sıcaklık 18°C civarında olacakken, sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları 16°C'ye kadar düşecek. Kalın giysilerle ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu takip etmek, günlük aktivitelerinizi ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Hazar Gönüllü

Ordu'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu, mevsim normallerine uygun olacak. Gündüz sıcaklıkların 18°C civarında seyretmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak. Gündüzleri hafif bir serinlik hissedilecek. Akşamları ve sabahları daha belirgin bir soğuma yaşanacak. Sıcaklıklar, son günlerdeki mevsim normallerinin üstündeki seviyelerden, daha serin değerlere dönüşecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 25 Kasım Salı günü hava sıcaklıkları 16°C civarına düşecek. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Hafta sonuna yaklaştıkça, 29 Kasım Cumartesi günü sıcaklık tekrar 18°C civarına çıkacak. Hava koşullarının serin ve mevsime uygun bir seyir izlemesi bekleniyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kalın giysiler giyinmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlerden korunmanızı sağlar. Bu sayede sağlığınızı korur, günlük aktivitelerinizi rahat planlayabilirsiniz.

