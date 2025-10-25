HABER

Ordu 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde hafif yağmurlar beklenirken, diğer bölgelerde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. 26 Ekim'de serin ve yağışlı koşullar yaşanacak. Sıcaklık 12°C ile 17°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için planlar esnek olmalı ve ani hava değişimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmak önemlidir.

Sedef Karatay

Ordu'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu değişken olacaktır. Bölgenin iklimine göre bazı yerlerde hafif yağmurlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcak ve güneşli geçecektir. Altınordu'da gün boyunca sıcaklığın 20°C civarında olacağı tahmin edilmektedir. Nem oranı ise %96 seviyelerinde kalması öngörülmektedir.

Pazar günü, 26 Ekim 2025'te, Ordu genelinde serin ve yağışlı hava koşulları yaşanacak. Sıcaklıkların 12°C ile 17°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar hazırlıklı olmalıdır.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde hava koşullarının stabil hale gelmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 22°C ile 28°C arasında değişebilir. Yağışların azalması beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri için bu günler daha uygun olacaktır.

Ordu'da bu hafta sonu ve sonraki günlerde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Planlar esnek olmalıdır. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Trafik ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini akılda tutmak gerekir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Gerekli önlemleri almak, güvenli ve konforlu bir deneyim için şarttır.

hava durumu Ordu
