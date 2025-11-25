HABER

Ordu 25 Kasım Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 25 Kasım 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik göstermektedir. Altınordu'da sisli hava beklenirken, Fatsa'da güneşli bir gün öne çıkmaktadır. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında seyredecek, nem oranı %50 ile %97 arasında değişecektir. Rüzgar hızı ise 0.4 km/s ile 10.9 km/s arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 20°C civarına yükselecek. Sürücüler, sisli havalarda dikkatli olmalıdır.

Hazar Gönüllü

Ordu'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, ilçelere göre değişmektedir. Altınordu'da sisli bir hava bekleniyor. Fatsa'da ise açık ve güneşli bir gün öngörülüyor. Gün içinde sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında olacak. Nem oranı %50 ile %97 arasında değişecek. Rüzgar hızları 0.4 km/s ile 10.9 km/s arasında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 26 Kasım Çarşamba günü, Ordu genelinde hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olması öngörülüyor. 27 Kasım Perşembe günü ise hava sıcaklıkları yine 20°C civarında kalacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak yararlı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sisli hava nedeniyle trafik kazaları artabilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması önemlidir. Ayrıca, nem oranının yüksek olduğu günlerde astım ve alerji hastalarının dikkatli olması gerekiyor. Açık hava aktiviteleri sınırlandırılmalı ve kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Gün içinde hava sıcaklıklarının 20°C civarında olması sahilde dolaşmayı kolaylaştırsa da sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek, olası rahatsızlıklara karşı önlem alacaktır.

