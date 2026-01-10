HABER

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu: Kırmızı kütle nedir?

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur ve fırtına etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Kentte saat 23.30'da trafik yoğunluğu yüzde 60'lara çıktı. Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pazartesi günü kar yağışı bekleniyor.

Recep Demircan

İstanbul Valiliği, kentteki vatandaşları yağmur ve fırtına konusunda uyarmıştı. Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapılmıştı.

İSTANBUL'DA HAYAT FELÇ OLDU

Akşam saatlerinden itibaren kendisini gösteren yağmur ve fırtına, İstanbul'da hayatı esir etti.

23.30'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60

İstanbul'da devam eden sağanak yağışın ardından saat 23.30'da trafik yoğunluğu %60'a yükseldi.

Meteoroloji'den alınan son radar görüntüsü...

KAR GELİYOR

Öte yandan İstanbul'a pazartesi günü kar geliyor.

KIRMIZI KÜTLE NEDİR?

Kırmızı kütle, meteoroloji radarlarında yoğun yağış veya fırtına bölgelerini gösteren kırmızı renkli alanları ifade eder.

