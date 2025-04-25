Ordu 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. 27 Nisan Pazar günü bir-iki kısa süreli sağanak yağış düşmesiyle sıcaklıklar gündüz 17°C, gece 7°C seviyelerinde seyredecek. Haftanın ilerleyen günlerinde, 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu günlerde gündüz sıcaklık 10°C, gece ise 6°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü yağmur ve çisenti devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 10°C, gece 6°C seviyelerinde kalacak.

Bu dönemde, Ordu'daki değişken hava koşulları ve yüksek nem oranı açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yoğun yağışlar, dışarıda vakit geçirenlerin ıslanma riskini artıracaktır. Açık hava etkinliği planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve planlarını esnek tutmaları önemlidir.

Yüksek nem oranı ve yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir. Görüş mesafesi de azalabilir. Bu durum, araç kullananların dikkatli olmalarını gerektirir. Sürücülerin hız limitlerine uyması, takip mesafelerini artırması ve fren mesafelerinin uzayabileceğini unutmamaları önemlidir.

Yağışların sürekliliği ve yoğunluğu, su birikintilerine ve sel riskinin artmasına yol açabilir. Dere kenarlarında ve alçak bölgelerde yaşayanların olası su baskınlarına karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları ve yüksek nem oranı bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar, araç kullanıcıları ve su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayanlar için çeşitli zorluklar yaratabilir. Hava durumunu takip etmek ve gerekli önlemleri almak, olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır