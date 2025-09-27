HABER

Ordu 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 16°C olacak. İşte detaylar...

Ordu'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 16°C olacak. Düşük sıcaklık ise 7°C civarında. Bu durum, gün boyunca hafif bir serinlik yaratabilir. Pazar günü hava yer yer güneşli hale gelecek. Ardından bulutlanma bekleniyor. Sıcaklık 19°C ile 12°C arasında değişecek. Pazartesi ve Salı günleri ise yağmur ve çisenti ihtimali artacak. Sıcaklıklar 18°C ile 12°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler dikkate alınmalı. Yağışların artmasıyla dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Sürücüler yağışlı hava koşullarında dikkatli olmalı. Araçlarının lastiklerinin durumu kontrol edilmelidir. Yağmur nedeniyle oluşan su birikintilerine dikkat edilmeli. Mümkünse bu tür alanlardan uzak durulmalıdır.

Evde kalanlar için pencere ve kapıların sızdırmazlığı kontrol edilmeli. Olası su sızıntılarına karşı önlem alınmalıdır. Nem oranı artıyorsa, evdeki nem dengelenmelidir. Havalandırma yapılmalı ve gerekirse nem alıcı cihazlar kullanılmalıdır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Böylece gerektiğinde katları çıkarıp giymek kolaylaşır.

