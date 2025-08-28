Ordu 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 17°C ile 26°C arasında değişecek. Cuma günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 16°C ile 27°C arasında olacak. Cumartesi ve Pazar günleri çoğunlukla güneşli hava koşulları hakim olacak. Sıcaklıklar ise 18°C ile 30°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Cuma günü akşam saatlerinde beklenen sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve yıldırım riskine yol açabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmesi önemlidir. Bu, yüksek nem oranına karşı daha konforlu bir gün geçirmeye yardımcı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C olacak. Bu, uygun koşullar sunmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Yüksek nem oranı, alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektiriyor. Alerjik bünyeye sahip kişilerin gerekli önlemleri alması önemlidir. İlaçlarını yanlarında bulundurmaları da faydalı olacaktır.

Ordu'da hava koşulları ılıman ve nemli olacak. Nem oranının yüksekliği ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.