Ordu 28 Ekim Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir. Nem oranı %44 olarak öngörülmüştür. Rüzgar hızı ise 13.4 km/saat olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacaktır. 29 Ekim Çarşamba günü orta şiddetli yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 13°C olacak. 30 Ekim Perşembe günü hava açacak. Sıcaklık 17°C'ye yükselecek. 31 Ekim Cuma günü sıcaklık 20°C'ye ulaşması beklenmektedir. 1 Kasım Cumartesi hava parçalı az bulutlu, sıcaklık ise 19°C olarak tahmin edilmektedir. 2 Kasım Pazar günü hava kapalı ve sıcaklık 18°C olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Serin ve yağmurlu günler için su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giymek faydalı olacaktır. Sıcaklık 20°C civarındayken kat kat giyinmek uygun bir seçenek olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarıp giymek de pratik olabilir. Hava koşullarına uygun plan yaparak, olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi azaltabilirsiniz.