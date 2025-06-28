Ordu 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. Yağış olasılığı %59 şeklinde belirtilmiştir.

29 Haziran Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacaktır. 30 Haziran Pazartesi günü de kısmen güneşli hava devam edecektir. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 18°C olarak tahmin edilmektedir. 1 Temmuz Salı günü kısmen güneşli hava koşulları sürecektir. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 18°C olarak öngörülmektedir. 2 Temmuz Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacaktır. 3 Temmuz Perşembe günü kısmen güneşli hava koşulları devam edecektir. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin edilmektedir. 4 Temmuz Cuma günü de kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacaktır. 5 Temmuz Cumartesi günü kısmen güneşli hava sürecektir. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 19°C olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava beklenen günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.