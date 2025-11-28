Ordu 28 Kasım Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları, artan bulutlarla birlikte 20°C civarında geçecek. Gün boyunca en düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık ise 20°C olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı 0.8 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı saati ise 17:03 olarak bekleniyor.

29 Kasım Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9°C ile 21°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağmurların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü de benzer şekilde yer yer sağanak yağmurların devam etmesi bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 6°C ile 16°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler seçmek önemlidir. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmakta yarar vardır. Yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmanız iyi bir fikir. Böylece hem sağlığınızı korursunuz hem de günlük aktivitelerinizi rahatça gerçekleştirebilirsiniz.