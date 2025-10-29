Ordu 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Ordu'da hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 14°C civarında bekleniyor. Hafif yağmur düşmesi tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 16°C'ye çıkacak. Yağışların şiddetinin artması ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşecek. Yağışların azalması bekleniyor. Nem oranı %87 civarında kalacak. Rüzgar hızı 27 km/s'ye ulaşacak.

Perşembe günü hava koşulları iyileşmeye başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17°C civarına yükselecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11°C'ye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Nem oranı %66 olacak. Rüzgar hızı ise 5.9 km/s olarak tahmin ediliyor.

Cuma günü de güneşli hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17.9°C'ye yükselecek. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11.3°C'ye düşecek. Hava yine açık kalacak. Nem oranı %66 olacak. Rüzgar hızının 5.9 km/s olması öngörülüyor.

Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18.6°C'ye çıkacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10.8°C'ye düşecek. Hava yine parçalı bulutlu kalacak. Nem oranı %54 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 6.8 km/s olacak.

Pazar günü hava açık kalacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10.7°C'ye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Nem oranı %66 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 6.8 km/s olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği göz önünde bulundurulmalı. 29 Ekim'de yağışlı ve rüzgarlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalı. Şiddetli yağışlar ve yüksek rüzgar, dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir. Bu nedenle, 29 Ekim'de su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Sağlam ayakkabılar giyilmelidir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Perşembe ve sonraki günlerde hava koşulları daha elverişli olacak. Açık hava etkinlikleri için bu günler daha uygun olacaktır.