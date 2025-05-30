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Ordu 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ordu 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava koşulları gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. Sabah saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Ancak öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz 21°C, gece ise 14°C civarında olacak. Nem oranı %78, rüzgar hızı ortalama 13 km/sa olarak öngörülmekte.

31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günleri de yağmurlu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20-21°C, gece ise 13-14°C arasında olacak. Bu dönemde yağışların yoğunluğu ve süresi değişkenlik gösterebilir.

Açık alanlarda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Şiddetli yağışlar ve gök gürültüsü nedeniyle açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güvenli alanlara sığınmak gerekir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır. Evlerde su baskınlarına karşı önlemler alınmalı ve suyun birikebileceği alanlar kontrol edilmelidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalı. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Alınacak önlemler, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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