Ordu 31 Ekim Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece ise en düşük sıcaklık 7°C civarında görülecek. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı ise %56 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman seyredecek. 1 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığı 17°C civarında olacak. 2 Kasım Pazar günü ise sıcaklık 16°C seviyelerinde kalacak. 3 Kasım Pazartesi günü hava biraz daha bulutlu olacak. Ancak sıcaklıklar yine 18°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam yaratıyor.

Açık hava etkinliklerinizi planlarken güneş ışınlarından korunmaya özen göstermelisiniz. Gün boyunca güneşli ve parçalı bulutlu hava koşulları hakim olacak. Hafif kıyafet seçimi rahatlık sağlayacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilecektir. Bu nedenle yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Rüzgarın hızı 9 km/saat civarında olacak. Rüzgarın etkisini minimumda tutmak için uygun bir şapka veya başlık kullanabilirsiniz. Nem oranı %56 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Açık hava aktiviteleri için ideal bir ortam sunuyor.

Sonuç olarak, Ordu'da 31 Ekim 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Günlük planlarınızı yaparken bu hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Rahat ve koruyucu kıyafetler seçmek, etkinliklerinizi daha keyifli hale getirecektir.