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Ordu 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 7 Haziran Cumartesi hava durumu güneşli olacak.

Ordu 7 Haziran Cumartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ordu'da 7 Haziran 2025 Cumartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 24°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 13°C ile 24°C arasında, 9 Haziran Pazartesi günü ise 13°C ile 26°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıkları artabilir. Nem oranı yükselmeye başlayabilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir.

Yaz aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Planladığınız etkinlikleri gerçekleştirmeden önce güncel hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Günlük hava raporlarını takip etmek, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Yaz aylarında sıcaklıklar artarken, nem oranı da yükselebilir. Bu durum, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için sağlık riskleri oluşturabilir. Aşırı sıcak ve nemli günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunması gerekir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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