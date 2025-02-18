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Ordu'da 3 ayrı noktada sahile variller vurdu! Kimyasal madde tehlikesi ekipleri alarma geçirdi

18.02.2025 19:47
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Ordunun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran 7 varil, ekipleri harekete geçirdi. Gülyalı’daki varilde kimyasal madde tespit edildi. Varil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere sahilden alındı. Varillerden birinde kimyasal madde olduğu ve imha edileceği öğrenilirken, 2 noktadan alınan 6 varilin ise temiz olduğu belirtildi.

Ordu'da 3 ayrı noktada sahile variller vurdu! Kimyasal madde tehlikesi ekipleri alarma geçirdi

Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye’de 3, Fatsa’da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı.

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BİR VARİLDE KİMYASAL MADDE TESPİT EDİLDİ

Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.

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GÜRCİSTAN İHTİMALİ

Ünye ve Fatsa ilçelerindeki varillerin iskelede şamandıra olarak kullanılan variller olduğu belirtilirken; Gülyalı ilçesinde kıyıya vuran varilin ise gemiden düştüğü veya akıntı ile Gürcistan’dan gelmiş olabileceği belirtildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ordu varil
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