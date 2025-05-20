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Ordu'da 3 lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Ordu'da 3 lise öğrencisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Y.K., O.K.B. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

(DHA)

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Ordu
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