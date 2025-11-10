Ordu'da acı olay! Evinde ölü bulundu

Olay, Saraçlı Mahallesi Çoldur Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli 43 yaşındaki Şenol D.'nin sabahtan beri haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"VEDALAR ZAMANSIZDIR"

İhbar üzerine şahsın ikametine gelen ekipler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine ait merdivenle 3. kattaki eve pencereden girdi. Ekipler, içeri girdiklerinde şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Şenol D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden şahsın ailesine "Vedalar zamansızdır" başlıklı bir not bıraktığı öğrenildi. Olay yerine gelen Ünye Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır