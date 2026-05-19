HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu’da aranan 35 kişi yakalandı, 20’si tutuklandı

Ordu’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetlerinde aranması bulunan ve yakalanan 35 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Ordu’da aranan 35 kişi yakalandı, 20’si tutuklandı

Jandarma Asayiş Timleri tarafından son bir haftada 25 bin 58 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 35 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 20’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise Trafik Jandarması Timleri tarafından 17 bin 146 araç kontrol edildi.
Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 17 operasyonda 17 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 4 gram esrar, 20 gram skunk, 11 gram sentetik kannobinoid bonzai, 1 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Silah imalatı yaparak satış gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 1 adet silah imalathanesi, 5 adet tabanca, 8 adet silah gövdesi, 9 adet tetik tertibatı, 42 adet tabanca iğnesi, 15 adet tabanca horozu, 49 adet tabanca yayı, 6 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca kabzası, 12 adet tabanca üst kapağı, 5 adet mekanizma, 2 adet kasatura, 13 adet tabanca pimi, 40 adet boş kovan, 28 adet tüfek mühimmatı ve 45 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Ordu’da aranan 35 kişi yakalandı, 20’si tutuklandı 1

Ordu’da aranan 35 kişi yakalandı, 20’si tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tartışmasıEser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tartışması
Bakan Ersoy, 19 mayıs’ta genç sanatçıları bakanlıkta ağırladıBakan Ersoy, 19 mayıs’ta genç sanatçıları bakanlıkta ağırladı

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.