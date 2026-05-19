Ordu’da aranan 35 kişi yakalandı, 20’si tutuklandı

Jandarma Asayiş Timleri tarafından son bir haftada 25 bin 58 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 35 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 20’si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Trafik faaliyetleri kapsamında ise Trafik Jandarması Timleri tarafından 17 bin 146 araç kontrol edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 17 operasyonda 17 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 4 gram esrar, 20 gram skunk, 11 gram sentetik kannobinoid bonzai, 1 gram metamfetamin, 38 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Silah imalatı yaparak satış gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 1 adet silah imalathanesi, 5 adet tabanca, 8 adet silah gövdesi, 9 adet tetik tertibatı, 42 adet tabanca iğnesi, 15 adet tabanca horozu, 49 adet tabanca yayı, 6 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca kabzası, 12 adet tabanca üst kapağı, 5 adet mekanizma, 2 adet kasatura, 13 adet tabanca pimi, 40 adet boş kovan, 28 adet tüfek mühimmatı ve 45 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Çalışmaların devam edeceği bildirildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır