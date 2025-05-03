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Ordu'da bir haftadır kayıp olan Gizem'in cansız bedeni derede bulundu

Ordu'da, 30 Nisan'dan beri kayıp olarak aranan Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni, Küpkaya Kanyonu'nun içinde, 5 metre derinlikte bulundu. Süleyman Erdoğan ise aranıyor.

Ordu'da bir haftadır kayıp olan Gizem'in cansız bedeni derede bulundu

Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Erdoğan (35) ve yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu'ndan (25), 30 Nisan'dan itibaren haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde, Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi'ndeki Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu.

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KAYIP OLAN DİĞER KİŞİ ARANIYOR

İki gündür süren arama çalışmaları sonucunda Gizem Sinanoğlu’nun cansız bedeni, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve Deniz polisleri ekipleri tarafından, Küpkaya Kanyonu içinde, 5 metre derinlikte bulundu. Sinanoğlu, Ulubey Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisiydi. Evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Ordu
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