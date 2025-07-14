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Ordu’da cadde üzerinde silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde caddede yürüyen İsa K., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda İsa K. ile tesadüfen cadde üzerinde bulunan Yaser F. ve Cevat K. da seken kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

Ordu’da cadde üzerinde silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir süredir tehdit edildiği ve polis koruması altında olduğu belirtilen İsa K., kimliği belirsiz şapkalı ve maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu İsa K. ile birlikte seken kurşunların isabet ettiği Yaser F. ve Cevat K. da yaralandı. Zanlı, olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ordu
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