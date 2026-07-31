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Ordu'da çakıl yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çakıl yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da çakıl yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kuşdiğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 52 K 1806 plakalı çakıl yüklü kamyon ile Ahmet C.'nin kullandığı 41 AGG 937 plakalı otomobil çarpıştı.

Ordu da çakıl yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

ORDU'DA KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yolun sağında bulunan fındık bahçesine devrildi. Kazada kamyon ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Ordu da çakıl yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2

Ordu da çakıl yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu kaza
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