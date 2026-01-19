HABER

Ordu’da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde, sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Ordu’da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Yangın ilçenin Saylan Mahallesi, 2. Geçit Hüsemci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mitat Bahçe’ye ait olduğu öğrenilen iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Evden çıkan dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, itfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Söndürme işleminin ardından başlatılan soğutma çalışmaları sonrası iki katlı ev yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının sobadan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ordu
En Çok Aranan Haberler

