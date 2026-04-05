Ordu’da daire yangını: Yaşlı adam ağır yaralandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir dairede çıkan yangında 81 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Olay, Şirinevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede bulunan 9 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir daireden alevlerin yükseldiğini gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede yalnız yaşayan Adil Aktepe’yi (81) dumanların arasından kurtararak, yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan Aktepe, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu esnada itfaiye ekipleri evin bir odasında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ordu
