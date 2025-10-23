HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu'da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama, 1 ev hapsi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Ordu'da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama, 1 ev hapsi

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen takipli bir faaliyet neticesinde, organize şekilde karşılıksız çek düzenleyerek "nitelikli dolandırıcılık" suçu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Ordu da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama, 1 ev hapsi 1

ORDU'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Denizli, Konya, Zonguldak, Samsun, Tokat, İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyon, 20 Ekim 2025 tarihinde Ordu ve Karabük illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Özellikle Ordu'da icra edilen operasyonda, suç örgütüne ait olduğu belirlenen yüklü miktarda maddi değer ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 37 milyon 686 bin TL değerinde 72 adet imzalı senet, 53 adet boş senet, 30 adet çek, 4 adet kitapçık senet karnesi, 5 adet alacak sözleşmesi, 3 adet 60 kişiyi içeren alacaklar listesi, 2 adet hesap cüzdanı, 3 adet başkasına ait tapu, 8 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 1 adet flash bellek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 27 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 1 adet dedektör ele geçirildi.

Ordu da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama, 1 ev hapsi 2

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylarla ilgili yakalanan 9 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonunda, şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'ine ev hapsi kararı verildi ve diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

(İHA)

23 Ekim 2025
23 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanlığı'ndan Körfez ziyareti açıklamasıİletişim Başkanlığı'ndan Körfez ziyareti açıklaması
Putin: "Macaristan toplantısını da yerini de ABD önerdi"Putin: "Macaristan toplantısını da yerini de ABD önerdi"
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.