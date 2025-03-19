Ordu'da feci kaza! Besi yemi yüklü tır devrildi

Kaza, Turnasuyu Mahallesi Ordu-Giresun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.G. idaresindeki besi yemi yüklü tır kontrolden çıktı. Savrulan tır, kaldırıma çıkarak bir evin bahçesine devrildi. Bu esnada tırda bulunan yemler ise kaldırım ve yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır ise olay yerine gelen vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır