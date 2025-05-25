HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu'da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü, çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, ilçenin Mollalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kermen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen araçta sürücü Mehmet K. sıkışarak yaralandı.

AW462598_07

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanını kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güvercin' yanıtı! "Gözlerinin içine bakarak söylüyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güvercin' yanıtı! "Gözlerinin içine bakarak söylüyorum"

Anahtar Kelimeler:
Ordu uçurum kaza takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

Sapık doktor yakayı ele verdi! Tüm deliller telefonunda

Küfürlü ses kaydını paylaşan vatandaş isyan etti

Küfürlü ses kaydını paylaşan vatandaş isyan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güvercin' yanıtı! "Gözlerinin içine bakarak söylüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güvercin' yanıtı! "Gözlerinin içine bakarak söylüyorum"

Bu sabah büyük faciadan dönüldü! Yolcular yerinde duramadı, şoför bilincini kaybetti

Bu sabah büyük faciadan dönüldü! Yolcular yerinde duramadı, şoför bilincini kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.