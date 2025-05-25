Ordu'da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, ilçenin Mollalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kermen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak durabilen araçta sürücü Mehmet K. sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkardığı yaralı sürücü, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)