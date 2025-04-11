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Ordu'da kahreden ölüm! Çöp ayrıştırma makinesine kapılmıştı: İşçi toprağa verildi

Ordu’da çalıştığı çöp ayrıştırma tesisinde makineye kapılan Soner Altun (26) bugün toprağa verildi.

Ordu'da kahreden ölüm! Çöp ayrıştırma makinesine kapılmıştı: İşçi toprağa verildi

Olay, dün Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Altun, çalıştığı tesiste çöp ayrıştırma makinesinin içine girdi. Makinede temizlik yapan Altun, bir anda çalışan makineye kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Soner Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ordu Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Altun’un cenazesi, Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından Soner Altun için Karakışla Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ünye Belediye Başkanvekili Orhan Gürel ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, anne Zekiye ile baba Muammer Altun'a başsağlığı diledi. Altun'un cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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