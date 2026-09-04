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Ordu’da kaybolan kişinin cansız cesedi bulundu

Ordu’nun Aybastı ilçesinde 5 gündür kayıp olan Eyüp Seçgin’in cesedi bulundu. Olayla ilgili detaylar paylaşıldı.

Ordu’da kaybolan kişinin cansız cesedi bulundu

Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi’nde yaşayan Eyüp Seçgin için 30 Ağustos’ta kayıp başvurusu yapılınca jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

KAYIP ŞAHIS BULUNDU

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Seçgin, dün saat 17.30 sıralarında Alacalar Mahallesi Kuşkayası mevkisinde bulundu.

Yapılan kontrolde Eyüp Seçgin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Seçgin’in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Eyüp Seçgin’in cenazesi bugün cuma namazı sonrası Alacalar Mahallesi Şahanlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ordu cenaze
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