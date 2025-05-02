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Ordu’da kayıp olan 2 kişi için arama çalışması devam ediyor

Ordu’da, 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Ordu’da kayıp olan 2 kişi için arama çalışması devam ediyor

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesinin Yenisayaca Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Erdoğan (35) ile yanında bulunan Gizem Sinanoğlu (25) isimli kadından 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucu Süleyman Erdoğan’ın 52 AY 465 plakalı otomobili, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında dün gece saatlerinde bulundu. Gece saat 03.00’e kadar bölgede arama çalışması yapan ekipler, kayıp olan şahıslara ulaşamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bugün sabah saatlerinde bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede köpekler ve dron destekli arama çalışması gerçekleştirdi, Süleyman Erdoğan’ın otomobili ise olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Bölgede, şahıslara ait olabileceği düşünülen yiyecek atıkları ile sigara izmaritleri bulundu. Bunun üzerin ekipler, kanyon çevresinde 1 kilometrelik alanı taramaya başladı, bu esnada dereye ağ kuruldu.

ÇALIŞMALAR 1 KİLOMETRELİK ALANDA YAPILIYOR

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, arama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Türkcan, "Dün akşam saat 23.00’ten itibaren alandayız. Gece saat 03.00’e kadar ekiplerimizle birlikte yaklaşık 1 kilometrelik bir alanda çalışma yürütüldü. Şu anda net bir bilgi verebilecek durumda değiliz ama arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Sinyalin ilk alındığı ve kapandığı nokta bu bölge. Bu nedenle çalışmalarımızı burada sürdürüyoruz" dedi.

ALANDA YİYECEK ÇÖPLERİ BULUNDU

Türkcan, bölgedeki bazı izlerin de değerlendirildiğini ifade ederek, "Alanda bisküvi, çikolata ve sigara izmaritleri bulundu. Ancak bunların onlara ait olup olmadığı kesin değil. 500 metrelik arama tamamlandı, kalan 500 metre için dere yatağına ağ kuruldu. Eğer bu bölgede başlarına bir şey geldiyse, ekiplerimiz onları bulmak için titizlikle çalışıyor. Sabırla bekliyoruz, inşallah hayırlı bir haber alırız" ifadelerini kullandı.

BİRİ BELEDİYE PERSONELİ, DİĞERİ İSE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Öte yandan, kayıp olan şahıslardan Süleyman Erdoğan’ın Ulubey Belediyesi’nde silindir operatörü olduğu, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Gizem Sinanoğlu’nun ise Kastamonu Taşköprü nüfusuna kayıtlı olduğu, Ulubey Meslek Yüksek Okulu’nda laborant ve veteriner sağlık bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin su içerisinde ve bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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