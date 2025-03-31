Ordu'da kaza: 3'ü ağır 6 yaralı

Kaza, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Güzel (68) idaresindeki otomobil, İsa Kuşlu (54) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki A.G. (57), D.K. (41), A.K. (54) ve C.G. (71) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan sürücü İsa Kuşlu ile C.G. ve A.K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır