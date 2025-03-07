Ordu'da korkutan kaza

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak B. idaresindeki otomobil, tali yoldan çıkarak karşı yöne geçmeye çalışan Hüseyin Ç.’nin kullandığı doğalgaz firmasına ait kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybeden her iki araç sürücüsü bir marketin önünde zor durdu. Kazada kamyonetin markete çarpmaya ramak kala durması, sürücü ve çevredekilere derin nefes aldırdı. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır