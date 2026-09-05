Ordu'da kurt saldırısında 8 koyun öldü

Olay, dün sabah saatlerinde Mesudiye ilçesi Esatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Çelik ve ailesine ait binden fazla koyun, sayıları fazla olduğu için çobanlar tarafından 2 gruba ayrılarak yaylada otlatıldı.

SÜRÜYE SALDIRAN KURT 8 KOYUNU TELEF ETTİ

Akşam saatlerinde koyunlar, ahıra geri getirildi. Bu sırada bazı koyunlar, fark edilmeden sürüden ayrıldı. Çobanlar, sabah saatlerinde koyunların eksik olduğunu fark ederek durumu hayvanların sahibi Alper Çelik’e bildirdi. Çelik ve çobanlar, kayıp koyunları bulmak için yaylada arama yaptı. Arama sırasında sürüden ayrılan kolunlara kurtların saldırdığı anlaşıldı.

20 KOYUN KAYIP

Saldırıda ölen 8 koyun, arazide bulundu. Öte yenden, 20 koyunun ise halen kayıp olduğu belirlendi. Sürü sahibi Alper Çelik, “Binin üzerinde koyun var. 4 çoban ve 4 - 5 tane de köpek vardı. Bir gün önceden koyunlar otlatmak için bölünüyor. Sabaha kadar kurtlar parçalıyor. Sağ bulduklarımız da oldu. Şu an 20 koyunun ölüsü de dirisi de yok” dedi. Kayıp koyunların bulunması için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır