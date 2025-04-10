Ordu'da nisan ayında yağan kar fındığa büyük darbe vurabilir

Ordu'nun yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışıyla, fındıkta zirai don riski oluştuğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Fındık üreticilerimiz, tedirgin. Tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz muhakkak ihbarda bulunsunlar" dedi.

Kentin yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili oldu. Fındık üreticilerinin zirai don riski dolayısıyla tedirginlik yaşadığını belirten TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, "Mart’ın 20’sinden sonra yağan kardan sonra ‘Kışı artık atlattık, bahara başladık’ dedik ama 9 Nisan itibarıyla Karadeniz’de özellikle Ordu’da 400-500 rakımdan yukarıya ciddi şekilde kar yağdı ve yağış lokal olarak devam ediyor.

"CUMARTESİYE KADAR ZİRAİ DON UYARISI VAR"

Fındık yaprakları tamamen açtı, fındık doğumları gerçekleşti. Çotanaklar artık görünüyor. Fındık dalları şu an yağan kardan dolayı kar altında. Şu anda bazı bahçelerde çotanaklarda buzlar asılıyor. Cumartesiye kadar zirai don uyarısı var. Eksi derecelere inen bir hava olursa, fındıkta bir zarar olacak gibi duruyor. Şu an tedirginiz. Fındıkla ilgili çok ciddi masraflarımız oldu. Üretici, fındığın gözüne bakıyor. Mart ayından sonra nisanda da kar yağışı gördük. İlerleyen süreçte inşallah bir zarar ortaya çıkmaz. Kar eridikten sonra bu ortaya çıkacak. Üreticilerimiz tarım sigortalarını yaptırmışlarsa ve bahçelerinde zarar var ise muhakkak ihbarlarını yapsınlar” dedi.

(DHA)