Ordu'da organize suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen dijital ve fiziki materyallerin incelenmesi sonucu; şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek mağdur şahıslara yönelik "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını işledikleri tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül tarihinde Altınordu ilçesinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 adet kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet sentetik ecza ve bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır