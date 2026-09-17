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Ordu'da organize suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen organize suç örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da organize suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen dijital ve fiziki materyallerin incelenmesi sonucu; şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek mağdur şahıslara yönelik "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Ordu da organize suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı 1

SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül tarihinde Altınordu ilçesinde belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 adet kılıç, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet sentetik ecza ve bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.

Ordu da organize suç örgütü soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı 2

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ordu
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