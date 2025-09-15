Ordu'da otomobil kazasından 2 ay sonra Merve Demirel'den acı haber

Kaza, 17 Temmuz’da Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen E.A. (42) yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel’e çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demirel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Demirel, yaklaşık 2 aydır tedavi görüyordu. Bugün hayatını kaybetti. AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan Merve Demirel, 1 çocuk annesidir. Cenaze namazı, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami’nde ikindi vakti kılınacak. Demirel’in cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa’ya gönderilecek.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır