HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ordu'da otomobil kazasından 2 ay sonra Merve Demirel'den acı haber

Ordu'da meydana gelen kazada Merve Demirel, 2 aylık tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Ordu'da otomobil kazasından 2 ay sonra Merve Demirel'den acı haber

Kaza, 17 Temmuz’da Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen E.A. (42) yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyen Merve Demirel’e çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demirel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Demirel, yaklaşık 2 aydır tedavi görüyordu. Bugün hayatını kaybetti. AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı Kamil Demirel ile evli olan Merve Demirel, 1 çocuk annesidir. Cenaze namazı, bugün Altınordu ilçesi Ulu Cami’nde ikindi vakti kılınacak. Demirel’in cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa’ya gönderilecek.

Ordu da otomobil kazasından 2 ay sonra Merve Demirel den acı haber 1

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya Büyükelçisi Marrapodi Şanlıurfa'yı ziyaret ettiİtalya Büyükelçisi Marrapodi Şanlıurfa'yı ziyaret etti
Nevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı: 7 el yazması Kur'an ele geçirildiNevşehir'de tarihi eser kaçakçılığı: 7 el yazması Kur'an ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Ordu cenaze sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.