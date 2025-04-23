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Ordu'da sis etkili oluyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor.

Ordu'da sis etkili oluyor

Altınordu'da 5 gündür aralıklarla devam eden sis bulutları bugün de devam ediyor. Yaklaşık 100 rakımda başlayan ve yükseklere çıktıkça etkisini arttıran sis, Ordu'nun seyir terası olarak adlandırılan 530 rakımlı Boztepe'nin, sahil kesiminden görüşünü kapattı.

Hava sıcaklıklarının 13 derece olarak ölçüldüğü Altınordu'da sis ile birlikte güzel görüntüler de ortaya çıktı. Boztepe'ye ulaşımı sağlayan teleferik kabinlerinin bir müddet ilerledikten sonra sis nedeniyle gözlerden kaybolduğu görüldü.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu sis
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