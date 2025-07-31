Ordu'da termometreler alarm veriyor: Kavurucu sıcaklar kapıda!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Ordu'yu da etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'dan itibaren Ordu'nun iç kesimlerinde aşırı sıcaklar bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle hafta başında 40 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Kıyı kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İç kesimlerde ise bu fark 7 ila 12 dereceye kadar çıkabilir. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları güneşin en etkili olduğu saatlerde (11:00-16:00 arası) dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve hafif giysiler tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, klima kullanımı konusunda da dikkatli olunması, ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Sıcak çarpması belirtileri (baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, yüksek ateş) görüldüğünde ise derhal tıbbi yardım alınması önem taşıyor. Ordu'da yaşayanlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını ve ürünlerini güneşin zararlı etkilerinden korumak için ek tedbirler almalıdır. Sulama işlemlerinin günün erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde yapılması, ürünlerin kurumasına ve verim kaybına engel olabilir. Hayvanların ise gölgelik alanlarda tutulması ve bol su verilmesi, sağlıklarını korumak açısından önemlidir.

Ordu Büyükşehir Belediyesi de sıcak hava dalgasıyla ilgili bir dizi önlem aldı. Halkın serinlemesi için parklara ve meydanlara seyyar su sebilleri yerleştirildi. Ayrıca, itfaiye ekipleri tarafından belirli aralıklarla caddelerin ve sokakların sulanması planlanıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını rica ediyor. Sıcak havanın etkileri sadece insanları değil, aynı zamanda doğayı da olumsuz etkiliyor. Orman yangını riskinin arttığı bu dönemde, vatandaşların piknik alanlarında ateş yakmamaları ve sigara izmaritlerini söndürmeden atmamaları büyük önem taşıyor. Yetkililer, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görüldüğünde derhal Orman Yangın İhbar Hattı'na (177) bildirilmesini istiyor.