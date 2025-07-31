HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu'da termometreler alarm veriyor: Kavurucu sıcaklar kapıda!

Ordu'da yaşayan vatandaşlar dikkat! Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşacak. Özellikle iç kesimlerde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Ordu'da termometreler alarm veriyor: Kavurucu sıcaklar kapıda!

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Ordu'yu da etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'dan itibaren Ordu'nun iç kesimlerinde aşırı sıcaklar bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle hafta başında 40 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Kıyı kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İç kesimlerde ise bu fark 7 ila 12 dereceye kadar çıkabilir. Bu durum, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları güneşin en etkili olduğu saatlerde (11:00-16:00 arası) dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve hafif giysiler tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca, klima kullanımı konusunda da dikkatli olunması, ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Sıcak çarpması belirtileri (baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, yüksek ateş) görüldüğünde ise derhal tıbbi yardım alınması önem taşıyor. Ordu'da yaşayanlar, önümüzdeki günlerde yaşanacak aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, hayvanlarını ve ürünlerini güneşin zararlı etkilerinden korumak için ek tedbirler almalıdır. Sulama işlemlerinin günün erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde yapılması, ürünlerin kurumasına ve verim kaybına engel olabilir. Hayvanların ise gölgelik alanlarda tutulması ve bol su verilmesi, sağlıklarını korumak açısından önemlidir.

Ordu Büyükşehir Belediyesi de sıcak hava dalgasıyla ilgili bir dizi önlem aldı. Halkın serinlemesi için parklara ve meydanlara seyyar su sebilleri yerleştirildi. Ayrıca, itfaiye ekipleri tarafından belirli aralıklarla caddelerin ve sokakların sulanması planlanıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını rica ediyor. Sıcak havanın etkileri sadece insanları değil, aynı zamanda doğayı da olumsuz etkiliyor. Orman yangını riskinin arttığı bu dönemde, vatandaşların piknik alanlarında ateş yakmamaları ve sigara izmaritlerini söndürmeden atmamaları büyük önem taşıyor. Yetkililer, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görüldüğünde derhal Orman Yangın İhbar Hattı'na (177) bildirilmesini istiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Justin Timberlake konseri önce terör bildirisi yayınlanmış!Justin Timberlake konseri önce terör bildirisi yayınlanmış!
Yeni nesil bel fıtığı ameliyatıYeni nesil bel fıtığı ameliyatı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu sıcaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hava sıcaklıkları düşüyor; yağış geliyor!

Hava sıcaklıkları düşüyor; yağış geliyor!

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Rusya depremi Türkiye'yi etkiler mi? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan oran verdi, ihtimaller arasındaki fayları bile açıkladı…

Eşini odaya almayan kadın ‘kusurlu’ sayıldı!

Eşini odaya almayan kadın ‘kusurlu’ sayıldı!

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Ölmeden önce isim vermiş! "Bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm"

Ölmeden önce isim vermiş! "Bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.