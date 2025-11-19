Ordu’da yoğun duman, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Olay, Liseler Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dışarıya çıkan yoğun dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu dumanın, soba tutuşturmak için kullanılan yaş fındık kabuğunun yanmadığı için ortaya çıktığı tespit edildi. Ekipler olması muhtemel bir yangının çıkmaması için ev sahiplerini konuyla ilgili detaylı bilgilendirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır