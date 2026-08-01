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Ordu Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Ordu'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için oldukça ideal. Bulutlu ve güneşli geçen gün, sıcaklıkların 27-28 dereceye çıkmasıyla keyifli bir atmosfer sunuyor. Gece sıcaklıkları ise 20-21 derece civarında düşüyor. Hafif ve orta şiddetteki rüzgarlar, 7-14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %65 ile %88 arasında değişiyor, bu nedenle su tüketimine dikkat etmek önemli. Güneşin tadını çıkarırken serin akşam saatlerine hazırlıklı olun.

Ordu Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu keyifli bir gün sunacak. Hava, bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 27 - 28 dereceyi bulacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 - 21 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif ve orta şiddette esecek. Hızı saatte 7 - 14 kilometre arasında olacak. Nem oranı ise %65 ile %88 arasında değişecek.

Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlamak ideal. Sahil kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca doğa yürüyüşlerine katılmak da hoş bir seçenek. Denizin kenarında vakit geçirmek mümkün. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak en iyisi. Akşam saatlerinde hafif rüzgârı hissedebilirsiniz.

Gelecek günlerde Ordu'daki hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28 - 29 derece civarında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 29 - 30 dereceye ulaşacak. 4 Ağustos Salı günü güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 30 - 31 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için çok elverişli. Ancak, en sıcak saatlerde aşırı güneşe maruz kalmamalısınız. Şapka takmak ve güneş koruyucu kullanmak faydalı olur. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmesi gerekir. Akşam saatlerinde hafif bir rüzgârın serinliğinden yararlanmak için bir hırka veya ceket almak iyi bir fikirdir.

Ordu'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Güneşin tadını çıkarırken akşam serinliğine hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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