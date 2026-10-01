Ordu Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Ekim 2026, Perşembe günü, Ordu'da hava durumu serin ve değişken. Güne hafif bir bulut örtüsü ile başlıyoruz. Gün içinde açık havanın keyfini çıkarabiliriz. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşin yüzünü daha fazla göstermesi bekleniyor. Bugünkü hava durumuna baktığımızda, sahil kesiminde deniz esintisinin sıcaklığa olumlu etkisi olacak. Hem deniz hem de dağ manzarası için güzel bir gün.

Havanın genel serinliği, ormanda veya yeşil alanlarda yürüyüş yapmak isteyenleri etkileyecek. Giyim konusunda dikkatli olmakta fayda var. Rüzgar akşam saatlerinde hafifçe esecek. Bu, havayı daha da soğutabilir. Dışarı çıkacak kişilerin hafif bir ceket veya hırka alması akıllıca olur.

Gelecek günlerde Ordu için merak edilen bazı gelişmeler var. Perşembe gününden sonra sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Cuma günü hafif bir yağış ihtimali bulunuyor. Cumartesi ve Pazar günleri açık ve ferah bir hava bekleniyor. Güneş daha baskın olacak.

Havanın bu değişkenliği, güzel günlerin habercisi olabilir. Yaz döneminin sona yaklaşmasıyla ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmek gerekiyor. Yağışlı havalar için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yaz sıcaklarının son demlerini yaşarken açık havada daha fazla zaman geçirmek iyi bir seçenek.

Ordu'daki bugünkü hava durumu, ilçe halkına ve ziyaretçilere doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunuyor. Gelecek günlerde daha fazla güneş ışığı ve sıcaklık sizi bekliyor. Serin havalar ve yağışlı günler için dikkatli olmak iyi bir strateji. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim!