HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 1 Ekim 2026 tarihinde hava durumu serin ve değişken bir yapıda. Güne hafif bulut örtüsü ile başlarken, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor. Rüzgar akşam saatlerinde hafifçe esecek ve bu da havayı daha da soğutabilir. Gelecek günlerde sıcaklık 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Cuma günü hafif yağış ihtimali var. Açık havada zaman geçirmek için güzel bir fırsat!

Ordu Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 1 Ekim 2026, Perşembe günü, Ordu'da hava durumu serin ve değişken. Güne hafif bir bulut örtüsü ile başlıyoruz. Gün içinde açık havanın keyfini çıkarabiliriz. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Güneşin yüzünü daha fazla göstermesi bekleniyor. Bugünkü hava durumuna baktığımızda, sahil kesiminde deniz esintisinin sıcaklığa olumlu etkisi olacak. Hem deniz hem de dağ manzarası için güzel bir gün.

Havanın genel serinliği, ormanda veya yeşil alanlarda yürüyüş yapmak isteyenleri etkileyecek. Giyim konusunda dikkatli olmakta fayda var. Rüzgar akşam saatlerinde hafifçe esecek. Bu, havayı daha da soğutabilir. Dışarı çıkacak kişilerin hafif bir ceket veya hırka alması akıllıca olur.

Gelecek günlerde Ordu için merak edilen bazı gelişmeler var. Perşembe gününden sonra sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında dalgalanacak. Cuma günü hafif bir yağış ihtimali bulunuyor. Cumartesi ve Pazar günleri açık ve ferah bir hava bekleniyor. Güneş daha baskın olacak.

Havanın bu değişkenliği, güzel günlerin habercisi olabilir. Yaz döneminin sona yaklaşmasıyla ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmek gerekiyor. Yağışlı havalar için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yaz sıcaklarının son demlerini yaşarken açık havada daha fazla zaman geçirmek iyi bir seçenek.

Ordu'daki bugünkü hava durumu, ilçe halkına ve ziyaretçilere doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunuyor. Gelecek günlerde daha fazla güneş ışığı ve sıcaklık sizi bekliyor. Serin havalar ve yağışlı günler için dikkatli olmak iyi bir strateji. Keyifli bir gün geçirmenizi dilerim!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdıİstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı
Samsun’da korkutan olay! İnsan iskeleti bulunduSamsun’da korkutan olay! İnsan iskeleti bulundu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YRP İstanbul Milletvekili Bekin, partideki görevlerinden istifa etti

YRP İstanbul Milletvekili Bekin, partideki görevlerinden istifa etti

Fon soruşturması! Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Fon soruşturması! Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.